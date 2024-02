In der zweiten Hälfte war es dann überwiegend ein Spiel mit offenem Visier auf beiden Seiten, beide Teams erspielten sich immer wieder gute Chance, ließen aber die Kaltschnäuzigkeit vermissen. Und als sich der ZFC schon fast der drei Punkte sicher sein konnte, schlug die Hertha doch noch ein letztes Mal dramatisch zu.



Ben-Hatira per Steckpass zu Kenan Hadziavdic, der den Ball mustergültig in die Mitte legte, wo Joel Da Silva Kiala aus kurzer Entfernung das späten 2:2 (90.) erzielen konnte. Besonders bitter für den ZFC, der den dringend benötigten Sieg in letzter Minute verspielte und damit weiterhin drei Punkte hinter der Hertha im Tabellenkeller der Liga steckt.