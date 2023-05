Schwabl selbst hatte noch am Sonntagabend in der Sendung Blickpunkt Sport des Bayerischen Rundfunks erneut erklärt, dass sein Verein zwar die Rückkehr in die 3. Liga anstrebe, aber nicht um jeden Preis nach oben wolle. "Kürzungen beim Nachwuchsleistungszentrum stehen nicht zur Disposition. Das ist ein Tabu-Thema bei uns, genau wie Infrastruktur. Wenn das unangetastet bleibt, und wir können die DFB-Hürden nehmen, dann gehen wir natürlich in die Relegation", sagte Schwabl.