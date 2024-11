"Das haben wir uns in den letzten Wochen auch erarbeitet", erklärte ein gut gelaunter Trainer, der noch einmal die Gründe erläuterte, warum es zunächst nicht so lief und laufen konnte: "Wir hatten im Sommer einen großen Umbruch, haben da auch viele Spieler aus der Oberliga geholt. Das braucht Zeit. Die Kritik war groß, wir sind aber ruhig geblieben." Das zahlte sich aus. Defensive steht deutlich kompakter, die Mannschaft tritt als Einheit auf. Man sei auch körperlich besser geworden, erklärte Gerber.

Gute Stimmung herrscht auch beim 1. FC Lok, der nach der ersten Saisonniederlage gegen den Chemnitzer FC wieder aufgestanden ist und sich beim VFC Plauen drei Punkte sicherte. "Das war wichtig, dass wir wieder in der Erfolgsspur sind", resümierte Trainer Jochen Seitz. Mit Blick auf die letzten Spiele und das anstehende gegen Erfurt erklärte Seitz, was sich am Sonntag ändern müsste. "Die Chancenverwertung muss besser werden, als in den letzten zwei, drei Spielen."