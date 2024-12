Und der FSV hat sicher wieder etwas Mut geschöpft, nachdem man am vergangenen Wochenende nicht ganz unverdient aus Meuselwitz drei Punkte entführt hatte. Und damit den erst zweiten Saisonsieg einfuhr. Mit nunmehr zwölf Punkten schnuppert man wieder an den rettenden Plätzen. Das große Manko der Brandenburger in dieser Saison ist die Offensive. Erst 13 Tore in 17 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Weniger hat nur der Chemnitzer FC erzielt, der aber damit 23 Punkte sammelte. Für das Spiel kann FSV-Trainer Michael Braune bis auf wenige Krankheitsfälle aus dem Vollen schöpfen. Simon Gollnack kehrt nach seiner Gelbsperre zurück.