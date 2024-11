Duda wird es sich auf der traditionsreichen Holztribüne bequem machen müssen. Der Chemnitzer Coach sah gegen die Berliner in der einer hitzigen Schlussphase glatt Rot, weil er aus Sicht von Schiedsrichter Johannes Drößler (FSV Wacker Gotha) das Spiel bewusst verzögerte und den Ball mit dem linken Arm wegspielte und nicht auffing. Kurios und bitter, denn seit dieser Saison wird "Ballwegschlagen" des Trainers mit Rot geahndet. Es war allerdings der einzige Wermutstropfen an einem Abend, an dem in Chemnitz viele Steine der Erleichterung purzelten.