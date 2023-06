Schon vor Anwurf war klar, dass die Meisterchancen der Wiegert-Truppe nur theoretischer Natur waren. Magdeburg musste 37 Tore auf Kiel aufholen, die in Göppingen verlieren hätten müssen. Und auch für Wetzlar ging es um nichts mehr, der Klassenerhalt war sicher und auch nach oben war für die Hessen nichts mehr möglich. So startete auch die Partie: beide Mannschaften verteidigten zaghaft, gingen nicht mit letzter Konsequenz in die Zweikämpfe.