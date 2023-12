Nachdem die Thüringer am Freitag einen knappen Sieg gegen den SC DHfK Leipzig feiern konnten, bietet sich dem ThSV am Dienstag (12.12.2023) bereits erneut die Chance zum Jubeln. Dazu müssten die Eisenacher ihre Achtelfinalpartie beim HSV Hamburg gewinnen. Das Erfolgsrezept bestehe laut ThSV-Trainer Misha Kaufmann darin, so weiter zu machen wie in den letzten drei Spielen - sprich mit viel Herz, Leidenschaft und dem richtigen Fokus. Um Hamburg bezwingen zu können, müssten die Eisenacher jedoch ihre Auswärtsschwäche ablegen. In acht Auswärtsspielen in dieser Bundesliga-Saison gelang den Thüringern bislang noch kein Punktgewinn. Im Pokal zog der ThSV allerdings durch einen 26:25-Auswärtssieg in Stuttgart in die nächste Runde ein. Hamburg zitterte sich bei Zweitligist ASV Hamm-Westfalen ins Achtelfinale. Das Ligaspiel der beiden Bundesligisten gewannen die Hansestädter nach spannendem Spielverlauf mit 32:28 in Eisenach.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK