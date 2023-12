In der vergangenen Saison stand Patrail beim ASV Hamm-Westfalen unter Vertrag. Bereits davor spielte der Nationalspieler in der Handball Bundesliga beim TSV Hannover-Burgdorf, für die Rhein-Neckar Löwen und beim TBV Lemgo. Gegen letztere kam er am Donnerstag (30. November) bereits zu einem Kurzeinsatz. Eisenach will von seiner Erfahrung im Abstiegskampf profitieren. "Wir tun alles, um unser großes Ziel, den Klassenerhalt in der stärksten Liga der Welt, zu schaffen", unterstrich Witte. Die Thüringer kassierten gegen den TBV die siebte Liganiederlage in Folge und rangieren auf Abstiegsplatz 17.