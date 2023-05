Auch in der zweiten Hälfte tat sich der THC schwer, während Dortmund in der 40. Minute erstmals mit fünf Toren führte (19:14). Zwar kamen die Thüringerinnen nochmals auf 18:20 (44.) heran, doch mehr war an diesem Nachmittag in Graz nicht drin. Einen großen Anteil an der Ladehemmung hatte weiterhin BVB-Keeperin Ten Holte, die ihre Paraden auf 24 ausbaute. Beste THC-Werferin war Annika Lott (7). Bereits am Mittwoch trifft der Tabellenzweite der HBF auf den SV Union Halle-Neustadt (ab 19 Uhr im Liveticker), bevor am Samstag (ab 18 im Liveticker) erneut das Duell gegen Borussia Dortmund ansteht.