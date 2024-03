Wenn der Gegner mit einem Sonderzug voller Fans anreist, dann will sich die Heimmannschaft natürlich nicht lumpen lassen. Entsprechend froh verkündete SC-DHfK-Leipzig-Geschäftsführer Karsten Günther eine ausverkaufte Halle für das Ostduell am kommenden Sonntag (24.03.2024 / ab 15 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de).