Jetzt darf sich der 45-jährige Witte auf das prestigeträchtige Ostduell beim SC DHfK Leipzig am Sonntag (24.03.2024 ab 15 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) und über 1.000 Eisenacher Fans, die ihre Mannschaft begleiten werden. Das letzte Mal in Leipzig standen sich beide Teams am 1. November 2015 gegenüber, der SC DHfK siegte 36:31, Eisenach stieg nach der Saison ab.

ThSV: Sonderzug und Fanbusse nach Leipzig

Jetzt sind die Thüringer zurück in der Eliteliga, stehen aktuell mit 14 Punkten knapp über dem Strich. Und sind heiß auf das Spiel in der Messestadt: "Wir haben die verrücktesten Fans. Es ist ein traditionelles Ostderby. Wir halten uns schon länger vorgenommen, einen Sonderzug in der Bundesliga zu machen", erklärte Witte im Interview mit "Sport im Osten" die Hintergründe.

Bildrechte: IMAGO/Funke Foto Services

Man sei dann selber ein wenig überrascht gewesen, dass so viele Fans zugesagt haben. "Wir hatten mehr Anfragen als Tickets." 800 Anhänger werden am Sonntag (24.03.2024) auf der Schiene nach Sachsen fahren. Dazu kommen noch zwei Fanbusse. Alle Inhaber eines Tickets erhalten zudem ein T-Shirt. "Wir wollen eine blau-weiße Wand stellen", so Witte.

Großes Lob an Karsten Günther