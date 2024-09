Durchwachsene Starts

In der ausgeglichenen Gruppe B gab es für die beiden Kontrahenten jeweils einen Sieg und eine Niederlage. Nachdem der dänische Meister am ersten Spieltag noch deutlich gegen den HBC Nantes (38:31) gewinnen konnte, gab es vergangene Woche in Zagreb nichts zu holen (31:23). Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei den Magdeburgern. Nach der knappen Auftaktniederlage gegen Szeged (31:29) folgte der erste Sieg gegen Kolstad (33:25) erst am zweiten Spieltag. Somit stehen beide Mannschaften mit zwei Punkten nach zwei Spielen in der Tabelle und werden nur durch das bessere Torverhältnis des SCM getrennt. Bildrechte: IMAGO/Steinbrenner

Besonders bitter für die Elbestädter ist der Ausfall von Rückraum-Spieler Philipp Weber. Er wird wie bei den vergangenen beiden Spielen gegen Kolstad und Kiel am Mittwoch nicht auf der Platte stehen und auch noch bei der Klub-WM am nächsten Wochenende in Ägypten fehlen. Nach dem Hinrundenaus für Felix Claar kommt diese Nachricht zur Unzeit. Somit ist der Top-Torjäger der abgelaufenen HBL-Saison, Ex-Eisenacher Manuel Zehnder, noch mehr gefordert: "Ich spiele gerne Handball. Wenn Philipp spielt und erfolgreich ist, ist das schön. Wenn ich spiele, spiele ich. Hier trägt jeder seinen Teil dazu bei und ich bin natürlich froh, wenn ich mehr spielen kann", so der Schweizer zu SPORT IM OSTEN nach der Niederlage gegen Kiel.

Noch eine Rechnung offen