Doch in Wiegerts Hinterkopf schwirrt das alles nicht herum: "In der Öffentlichkeit schon, dagegen will ich mich aber gar nicht wehren. Wir haben uns das erarbeitet, alle Chancen zu haben, um alle Titel mitzuspielen. Bei uns in der Kabine ist das kein Thema", sagte der Coach im Interview mit SPORT IM OSTEN. Es sei bei ihm selbst gar nicht präsent. Zunächst gelte es, die Meisterschaft unter Dach und Fach zu bringen. "Die Champions League ist weit weg, es zählt nur die Bundesliga." Er freue sich, dass "ich mich komplett auf die Bundesliga konzentrieren" kann. Alles andere sei erst Anfang Juni ein Thema.

Diese Spannung, mit der die Mannschaft nun in der entscheidenden Phase der Saison umgehen muss, freut Wiegert sogar. Er brauche sie sogar, müsse darum auch keine abbauen. Er sei nicht der Typ, der einen Hunde-Spaziergang oder einen Kinoabend benötigt. "Ich nerve auch die Familie im Urlaub, weil ich immer was machen, was planen will." Darum fühle er sich in der aktuellen Situation auch sehr wohl. Sich an die Erfolge gewöhnen kann und will der SCM-Erfolgstrainer nicht: "Das macht mir viel Lust auf mehr. Gewöhnung spüre ich nicht. Der Hunger wächst und wächst."