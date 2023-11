Dessau verschlief die Anfangsphase und lag schnell mit 0:3 (3. Minute) zurück. Die Offensive der Gäste tat sich auch in der Folge schwer. Dabei scheiterten die Biber immer wieder am starken Keeper Kristian van der Merwe, der in der ersten Hälfte mit zehn Paraden glänzte. Mit zunehmender Spieldauer unterliefen den Oberfranken einige technische Fehler, die der DRHV mit einem 3-Tore-Lauf bestrafte (8:9/19.). Die Chance zum Ausgleich konnten die Dessauer aber mehrfach nicht nutzen. So zogen die Coburger bis zur Pause wieder davon (13:10).