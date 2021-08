Das Saisoneröffnungsspiel in der Oberliga zwischen Rot-Weiß Erfurt und dem FC Grimma (8. August) hielt einen Moment der Gänsehaut parat. In der Halbzeitpause durfte der 10-jährige Johannes, der an Krebs erkrankt ist, einen Elfmeter gegen seine Idole schießen. Mit ein wenig Hilfe des RWE-Torwarts fand der Ball seinen Weg hinter die Linie - es folgten große Emotionen, Jubelstürme und strahlende Gesichter auf und neben dem Platz.