Nach dem Energie Cottbus am Vortag seine Pflichtaufgabe beim BFC erfüllt hat, war es am Greifswalder FC, den Druck auf die Lausitzer hoch zu halten. Fünf Punkte betrug der Rückstand auf den Tabellenführer vor dem Spiel gegen den FSV Zwickau. Für die Schwäne geht es in dieser Spielzeit dagegen höchstens noch ums Prestige. Mit 41 Punkten steht der FSV im Mittelfeld der Liga und kann die Saison sorgenfrei zu Ende spielen