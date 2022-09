Er kam, sah und traf: In der 65. Minute im Thüringenpokal gegen den VfB Apolda eingewechselt, netzte Carl Zeiss Jenas Jan Dahlke in der Schlussphase nach Belieben ein. Gleich beim ersten seiner vier Treffer zeigte der Sommer-Neuzugang sein Können, ließ einen Gegenspieler aussteigen und schob den Ball souverän ins Eck (78. Minute). Am Ende siegte Jena ohne Probleme mit 7:0.