"Volltreffer": Danhofs Auge, Langners Technik oder Dahlkes Wucht?

Vorschlag 2: Der FC Rot-Weiß Erfurt hat sich souverän der Pokalaufgabe beim FC Eichsfeld entledigt. Dabei klingelte es beim 6:0 in der Schlussviertelstunde vier Mal. Das schönste Tor gelang Maxime Langner in der 88. Minute, als der Stürmer den Ball aus 16 Metern in den linken Knick schickte.