Jäpel wird nach drei Jahren bei Chemie in seiner Heimatstadt Weimar zurückkehren, wo er sich um Familie und Beruf konzentrieren will. Surek spielte vier Jahre für die Grün-Weißen und wird seine fußballerische Karriere im Sommer beenden. Beim Stadtderby am vergangenen Sonntag zog er sich eine Knieverletzung zu, die für das vorzeitige Saison- und damit auch Karriereaus sorgt. Er wolle sich jetzt auch den "anderen schönen Dingen des Lebens widmen". Harant schließt sich Oberligist FSV Schöningen an, wo er auf den Magdeburger Christian Beck treffen wird. Auch sein Fokus werde aber auf einer Ausbildung liegen.