Der Hallesche FC hat sich in einem wilden Duell mit Arminia Bielefeld einen Punkt gesichert. Das 2:2 war am Ende leistungsgerecht, obwohl der HFC nach 74 Minuten mit 2:1 vorn gelegen hatte. Tunay Deniz erzielte beide HFC-Treffer, der zweite war ein besonders schöner. Eine Flanke von Lucas Halangk jagte Deniz per sehenswerter Direktabnahme in die Maschen.