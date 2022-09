"Volltreffer": Wer erzielte das schönste 1:0 des Wochenendes?

Im Duell mit Borussia Dortmund II wollte der FSV Zwickau seinen Derbysieg gegen Erzgebirge Aue veredeln und legte ordentlich los. Maximilian Jansen bekam nach einer Ecke den Ball an der Strafraumgrenze von BVB-Spieler Michael Eberwein unfreiwillig "serviert" und vollendete volley zum 1:0. Trotz der frühen Führung mussten sich die Westsachsen noch 1:3 geschlagen geben .

Etwas überraschend ging Germania Halberstadt im Duell mit Lok Leipzig in Führung. Die Sachsen-Anhalter konterten die spielbestimmenden Gäste in der 18. Minute klassisch aus. Stefan Korsch sprintete über links, zog nach innen und schaufelte den Ball ins rechte Dreieck. Doch im zweiten Durchgang drehte Lok das Spiel und kam durch drei schnelle Treffer zum Erfolg .

Das Thüringenderby zwischen Erfurt und Jena brauchte etwas Anlaufphase, war dann aber ein ansehnliches Spiel. Die Führung für die Hausherren besorgte Kay Seidemann. Der Mittelfeldspieler wurde herrlich von Keliano Tavares in Szene gesetzt und schlenzte den Ball an Keeper Kevin Kunz vorbei. Jena gelang in der zweiten Hälfte noch der Ausgleich durch einen Elfmeter.