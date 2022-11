Gut und gerne 30 Meter war der Ball nach dem Freistoß von Chris Löwe in der Luft. Und trotzdem ging er rein. Der Chemnitzer Abwehrspieler erzielte so das 3:0 beim 4:0-Heimsieg gegen den ZFC Meuselwitz. Die "Himmelblauen" schwimmen weiter auf der Erfolgswelle, es war der dritte Erfolg in Serie.