Als am Freitagabend im Leipziger Bruno-Plache-Stadion tief in der Nachspielzeit schon alles auf ein Remis zwischen dem 1. FC Lok und der VSG Altglienicke hindeutete, verlängerte Lok-Kapitän Djamal Ziane einen Befreiungsschlag per Kopf in den Lauf des eingewechselten Will Siakam, der die perfekte Eingabe für den erst fünf Minuten zuvor gekommenen Abou Ballo auflegte – Linksfuß Ballo verlängerte im Fallen mit dem Innenspann unter die Latte zum vielumjubelten 2:1-Siegtreffer der Blau-Gelben.