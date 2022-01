Jason Ceka läutete den schwer erkämpften Sieg des 1. FC Magdeburg bei der U23 des SC Freiburg ein. Sein Treffer nach einem schönen Solo war durchaus kurios. Ein Breisgauer schoss den Magdeburger aus Kurzdistanz an, der Ball fand danach den Weg ins Tor der Gastgeber. 78 Prozent der User (1.595 Stimmen) gaben ihr Votum für den Magdeburger ab. Der FCM setzte sich übrigens am Ende mit 3:2 durch und ist weiterhin souveräner Spitzenreiter in der 3. Liga.