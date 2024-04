Volleyball-Bundesligist Dresdner SC hat nach dem Aderlass vieler Leistungsträgerinnen die Verträge mit Nathalie Lemmens und Larissa Winter verlängert. Die belgische Nationalspielerin und die Zuspielerin Larissa Winter bleiben eine weitere Saison an der Elbe, teilte der Verein am Freitag mit. Die 29 Jahre alte Mittelblockerin Lemmens war in der abgelaufenen Saison eine Schlüsselspielerin der abgelaufenen Saison. "Sie ist ein Teamplayer, erledigt ihre Aufgaben extrem zuverlässig und ist dabei eine wertvolle Stütze auch für unsere jüngeren Spielerinnen. Ihre Erfahrung ist für uns von unschätzbarem Wert", sagte DSC-Trainer Alexander Waibl.