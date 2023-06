"Ich bin überglücklich, meine professionelle Volleyballkarriere in der Bundesliga für Dresden zu beginnen", sagt die 1,98 Meter große Spielerin. "Deutschland war immer meine erste Wahl. Meine Familie hat deutsche Wurzeln, und ich habe Deutsch in der Schule gelernt, also freue ich mich darauf, die Kultur und Sprache in einer so schönen Stadt wie Dresden kennenzulernen."