Bodo Ramelow (Die Linke) während einer Debatte im Thüringer Landtag Bildrechte: dpa

Ramelow strebt eine zweite Amtszeit als Thüringer Regierungschef an der Spitze einer Koalition aus Linken, SPD und Grünen an. Im Gegensatz zur zurückliegenden Wahlperiode haben die drei Parteien allerdings seit der Landtagswahl am 27. Oktober 2019 keine eigene Mehrheit mehr. Ob Ramelow dann im Landtag auch Stimmen aus den Oppositionsfraktionen AfD, CDU und FDP erhält, ist derzeit unklar. Er ist bislang der einzige Kandidat für das Amt. Jedoch hatte die AfD in der vergangenen Woche angekündigt, einen eigenen Kandidaten zu suchen. Auch die FDP erwägt die Aufstellung eines eigenen Kandidaten.