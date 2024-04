Von Montag, 8. April, bis voraussichtlich Ende August wird der Bahnübergang in Niederpöllnitz im Kreis Greiz gesperrt. Zunächst wurde bei einer halbseitigen Sperrung gebaut. Nun sollen die Arbeiten bei einer Vollsperrung fortgeführt werden. Die Umleitung verläuft weiträumig über Mittelpöllnitz und Braunsdorf. Die Bahn investiert hier mehrere Millionen in den grundhaften Ausbau.

Weil an der Brücke in der Freiheitsstraße in Krimderode gearbeitet wird, wird die Straße bis zum Jahresende gesperrt. Der für dieses Jahr geplante Bauabschnitt erstreckt sich laut der Nordhäuser Stadtverwaltung von der Freiheitsstraße in Krimderode bis zum Abzweig der L1037 in Niedersachswerfen.