Drei Wochen nach der Landtagswahl in Thüringen haben sich mehrere Mitglieder der Grünen kritisch mit dem Wahlkampf der Partei und ihrem Ergebnis auseinandergesetzt. Der Wahlkampf sei "zu radikal und zu unkonkret" gewesen, schrieben die Landtagsabgeordneten Astrid Rothe-Beinlich und Madeleine Henfling sowie weitere Parteimitglieder in einer gemeinsamen Analyse. Danach hätten eine schlechte Wahlkampforganisation, eine fehlende Social-Media-Strategie, zu wenig landespolitisch relevante Themen und unauffällige Wahlplakate für das schlechte Abschneiden der Grünen gesorgt, kritisieren die Autoren in dem am Freitag veröffentlichten Papier. Auch seien nicht ausreichend Wähler mobilisiert und Warnzeichen missachtet worden