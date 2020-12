DDR-Kultfigur: Säureanschlag auf Pitti in Erfurt

Auf die KiKA-Figur "Pittiplatsch", die auf der Rathaus-Brücke in Erfurt auf einer Bank sitzt, haben Unbekannte einen Säureanschlag verübt. Der Künstler der Figur hat den Schaden auf Instagram bekannt gegeben. Er vermutet, dass eine ätzende Flüssigkeit über Kopf und Körper gegossen wurde. In den nächsten Tagen wolle er prüfen, ob die Spuren mit einfachen Mitteln zu entfernen sind. Sonst komme Pitti zum "verarzten" in die Werkstatt des Künstlers.

Deutlich sichtbar: Flüssigkeit hat sich in den Lack gefressen. Bildrechte: Stadtverwaltung Erfurt /Anja Schultz