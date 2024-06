Seit 2014 wird die Krämerbrücke zum nach ihr benannten Fest mit einer Kunstinstallation geschmückt. So hingen dort bereits Schuhe in Anlehnung an die Sage von Till Eulenspiegel, aber auch Luftballons, Bänder, bunte Schirme und im vergangenen Jahr Räder von Fahrrädern.

Die Kraniche werden nach dem Krämerbrückenfest noch einige Tagen hängen bleiben. Einige Exemplare sollen dann zum Weltfriedenstag am 1. September in einer "Zeitkapsel" an einem noch nicht benannten Ort in der Erde versenkt werden.