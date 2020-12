Das "Restaurant des Herzens" in Erfurt öffnet ab dem zweiten Advent wieder für Bedürftige. Allerdings werde das Essen aufgrund der Corona-Pandemie in Einweggeschirr zum Mitnehmen ausgegeben, sagte die Geschäftsführerin der Evangelischen Stadtmission Petra Hegt.

Das "Restaurant des Herzes" in Erfurt geht in die 29. Saison. In der Weihnachts- und Winterzeit werden dort wochentags bedürftige Menschen mit einem warmen Essen versorgt. Normalerweise werden die Mahlzeiten am Tisch serviert. Auch Kulturangebote standen bisher auf dem Programm - und eine große Weihnachtsfeier.