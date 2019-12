Früher hat hier die Firma Schott in gut einem Dutzend Hallen Glas produziert - jetzt gleicht das Gelände einer Mondlandschaft. In wenigen Jahren soll hier das architektonisch spannendste Firmengebäude Deutschlands stehen.

"Baufeldfreimachung" Bildrechte: Carl Zeiss AG Die ZEISS AG baut westlich des Jenaer Westbahnhofs einen Hochtechnologie-Campus, der seinesgleichen sucht. Vor ein paar Monaten rollten die ersten Bagger auf den kleineren Teil des traditionsreichen SCHOTT-Geländes. Gebäude um Gebäude knabbern die Baumaschinen derzeit weg. Baufeldfreimachung heißt das hier. Dadurch verschwindet auch viel Industriegeschichte. Aber in Jena herrscht ein pragmatischer Geist, nachzulesen in großen Lettern an einer Fassade in der Innenstadt: "Nur was sich ändert, bleibt bestehen."

Gigantische Dimensionen

Von den Bahnsteigen des Westbahnhofs hat man einen guten Blick auf die ZEISS-Baustelle. Schnell wird klar, in welch gigantischen Dimensionen das Unternehmen baut. 220 Meter lang und 150 Meter breit wird das neue Gebäude in Form eines gewaltigen Prismas aus weißem Beton und viel Glas. 2500 Zeissianer sollen dann dort arbeiten. In die beiden unteren Geschosse, tief eingebettet in den Hang, haben die Architekten des Büros Nething Labore, Fertigungsabteilungen und die Gebäudeinfrastruktur eingeplant. Darüber stapeln sich vier weitere für sich stehende mehretagige Komplexe: die Bürowelten der Zukunft. Dazwischen sollen überdachte Atrien viel Licht in die unteren Gebäudesegmente lenken.



Vernetzung lautet das Zauberwort. Zum einen durch Licht, zum anderen durch offene und flexible Räume, die die firmeninterne Kommunikation verbessern sollen. Geplant ist ebenfalls ein Kongresszentrum, dass sich in Richtung Otto-Schott-Straße über einen weiten Platz zur Stadt hin öffnet. Dadurch haben die Planer auch an die Vernetzung mit den Jenaern und Nicht-Zeissianern gedacht und ein wichtiges Signal für die Quartiersentwicklung der westlichen Innenstadt gesetzt. Energetisch versorgt werden soll das Gebäude zu Teilen durch Photovoltaik und Erdwärme. Alles ganz zeitgemäß und nachhaltig. Das ist das Ziel Bildrechte: Carl Zeiss AG

Eigenes Kongresszentrum

Allerdings sorgte die Ankündigung eines Kongresszentrums im ZEISS-Campus auch für Irritiationen bei den Stadtoberen. Schließlich baut Jena gerade selber für gut 20 Millionen Euro das Volkshaus zu einem modernen Kongresszentrum um. Angst vor Doppelstrukturen machte sich breit. Doch das Unternehmen konnte beruhigen: Das eigene Kongresszentrum soll größtenteils für konzerninterne Veranstaltungen genutzt werden. Da käme man sich nicht ins Gehege. Dennoch: die dicken Veranstaltungsfische aus dem ZEISS-Umfeld entgehen der Stadt dennoch. Aber die Vorteile für Jena überwiegen.

Erwartet werden hunderte neuer Spezialisten