Das Corona-Jahr 2020 hat die Schulen besonders getroffen. Der Unterricht und das Schulleben wurden mehrfach eingeschränkt. Die Situation verlangte von Kindern, Eltern, Lehrern und politisch Verantwortlichen viel Einsatz ab. Gut, wenn es da statt gegenseitiger Vorwürfe möglichst viele gemeinsame Anstrengungen gibt. Dafür setzt sich Claudia Koch, die Sprecherin der Landeselternvertretung und Schulelternsprecherin der Goetheschule in Ilmenau ein. Für ihr außergewöhnliches Engagement in diesem Krisenjahr zeichnen sie MDR THÜRINGEN und die Thüringer Ehrenamtsstiftung als Thüringerin des Monats aus.

Diplomatin und Kommunikationsexpertin der Landeselternvertretung

Mit dem System Schule kennt sich Claudia Koch aus. Denn sie hat in Jena Pädagogik mit Schwerpunkt Fremdsprachen studiert. Sie will Eltern und Schülern erklären, wie dieses System funktioniert und warum wegen der Corona-Pandemie manch unpopuläre Entscheidung notwendig ist. Die 51-Jährige scheut sich aber auch nicht, an den verantwortlichen Stellen bis hin zum Ministerium den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen: "Ich weiß, dass Ihr das umsetzen könnt. Das ist zwar unangenehm. Aber es muss gehen."

Für ihre Arbeit beim Vermitteln, Insistieren und Kommunizieren schätzt auch Thüringens Bildungsminister Helmut Holter Claudia Koch sehr und hat ihr deshalb persönlich zur Auszeichnung als "Thüringerin des Monats" gratuliert: "Sie arbeitet beispielgebend für viele, die im Ehrenamt tätig sind. Wir haben ein gutes, konstruktives kritisches Verhältnis – und das ist auch gut so – aber immer von einer guten Menschlichkeit geprägt. Und das zeichnet sie auch aus."

Kleine Laudatio von Bildungsminister Helmut Holter bei der Preisverleihung. Bildrechte: MDR/Dienemann

Gesicht und Stimme der Landeselternvertretung

In der Landeselternvertretung ist Claudia Koch nicht die Chefin, aber diejenige, die in diesem Jahr von den Medien am häufigsten zitiert und für Interviews oder Gesprächsrunden angefragt wurde. Der gemeinsame Landeselternsprecher aller Schularten, Roul Rommeiß, schätzt ihre Arbeit im Team, ihr fundiertes Fachwissen und ihre Art zu kommunizieren. "Sie hat uns als Gesicht und Stimme der Landeselternvertretung voran gebracht, sich gerade in der Corona-Pandemie als Kommunikationsknotenpunkt zu den Eltern entwickelt und kann diese Aufgabe mit unheimlichem Engagement und Empathie umsetzen."