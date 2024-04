Der Autozulieferer IHI Charging Systems International (ICSI) in Ichtershausen am Gewerbegebiet Erfurter Kreuz steht vor dem Aus. Das Werk muss in zwölf bis 15 Monaten geschlossen werden, wie das Unternehmen MDR THÜRINGEN bestätigte. Bis dahin soll der Geschäftsbetrieb normal weitergeführt werden.