Auf eine Szene-Kneipe von Rechtsextremen in Eisenach ist ein Anschlag verübt worden. Nach Angaben der Polizei detonierten am frühen Montagmorgen offenbar Sprengsätze vor und im Gebäude. Das Haus und ein Auto seien beschädigt worden. Auf die Fassade sei ein Schriftzug mit politischem Bezug gesprüht worden. Verletzt worden sei niemand. Das Landeskriminalamt und die Kriminalpolizei Gotha ermittelten. Näheres wollte die Polizei nicht mitteilen.

Bereits im Oktober 2019 war die damals geöffnete Kneipe überfallen worden. Nach Darstellung der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe stürmten damals 16 Vermummte den Gastraum und griffen Besucher an. Die Bundesanwaltschaft hatte Anfang November eine mutmaßliche Linksextremistin aus Leipzig unter anderem wegen des Vorwurfs festnehmen lassen, den Angriff auf die Kneipe in Eisenach angeführt zu haben. Es wird auch geprüft, ob die Frau am Farbanschlag auf das Burschenschaftsdenkmal in Eisenach beteiligt war. Sie sitzt in Untersuchungshaft.