Die Hunde gehören den Rassen Mastin Espanol an und werden derzeit von ihrem bayerischen Ausbilder an die Schafherde und die neue Aufgabe gewöhnt. Sie sollen Wölfe verbellen und verjagen. Schäfer Alf Schmidt sagte, er sehe endlich Licht am Ende des Tunnels. Seine Schafherde war nach seinen Angaben seit 2017 rund 40 Mal von Wölfen angegriffen. Fast 200 Schafe und Ziegen seien getötet worden.