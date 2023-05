Pilotprojekt der Niederlande Nordsee: Windräder stehen erstmals wegen Vogelschwärmen still

Zum Schutz von Millionen Zugvögeln haben die Niederlande erstmals Windräder in ihren Windparks vor der Küste gestoppt. Am Sonnabend wurden die Offshore-Windkraftanlagen in Borssele und Egmond aan Zee für vier Stunden abgeschaltet, da ein massiver Vogelzug über der Nordsee vorhergesagt worden sei, teilte die Regierung am Montag (15.05.2023) mit.