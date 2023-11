Dabei zeigte sich, dass beispielsweise "Jedi" mehr als viermal pro einer Million Wörter im US-amerikanischen COCA-Korpus vorkommt und damit etwa so häufig ist wie die zum Allgemeinwortschatz gehörenden Wörter "jewel" (deutsch: Juwel) und "dizzy" (deutsch: schwindelig). Die Treffer stammen dabei aus ganz unterschiedlichen Textsorten – zum Beispiel aus Blogs oder Nachrichten. Besonders interessant ist aus Sicht der Sprachwissenschaftlerin, in welchem Zusammenhang die Wörter aus dem "Star Wars"-Universum benutzt werden, denn mehr als ein Drittel der Verwendungen hat gar keinen direkten Bezug zu den Filmen mehr – zum Beispiel "Dickie uses his sexuality as a lightsaber" oder "Be one with your external iTunes Library, young Padawan".