Männer, die in Elternzeit waren, haben ein geringeres Risiko, aufgrund von Alkoholkonsum ins Krankenhaus eingeliefert zu werden. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie von Forschenden der Fakultät für öffentliche Gesundheitswissenschaften an der Universität Stockholm. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben die Auswirkungen der neuen Elternzeitregelung untersucht, die die schwedische Regierung 1995 eingeführt hat, um Väter zu einer Elternzeit zu ermuntern. 30 Urlaubstage wurden damals nur für Väter bereitgestellt, was den Anteil der Väter in Elternzeit von 43 auf 75 Prozent steigerte.