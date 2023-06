Frühere Forschung hat schon gezeigt, dass das Schlafapnoe-Syndrom, eine Schlafstörung, die durch wiederholte Atemaussetzer gekennzeichnet ist, mit einem erhöhten Demenzrisiko in Verbindung steht. Eine neue Studie geht nun einen Schritt weiter und untersucht den Zusammenhang zwischen Schlafapnoe und dem Volumen bestimmter Gehirnbereiche. Die Studie wurde in der medizinischen Fachzeitschrift der American Academy of Neurology veröffentlicht.