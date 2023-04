"Rat mal wer am Telefon ist?" – so oder so ähnlich melden sich die Täter vor allem bei älteren Menschen. In diesem Überraschungsmoment geben die Angerufenen Namen naher Angehöriger preis, ohne zu ahnen, dass ihnen das kurz darauf zum Verhängnis werden kann. Ihre Opfer finden die Betrüger meist in Telefonbüchern. Sie schauen nach bestimmten Vornamen, die typisch sind für diese Generation, erklärt Prof. Dr. Rainer Banse. "Ab hoch in den 70ern ist man vulnerabler, ist leichter in Aufregung zu versetzen, wenn etwas Schlimmes passiert und es fällt einem deutlich schwerer, in solch einer Situation kritisch zu hinterfragen, als das bei Jüngeren der Fall ist."