Wie in unserem Beispiel auch, schicken die Täter gewöhnlich zügig eine angebliche Rechnung, die dringend bezahlt werden muss, bzw. auch nur eine IBAN an die das Geld gehen soll. Bei "Paul" waren es 2.175,32 Euro.

Im Falle unseres Thüringers war es die Targobank in Düsseldorf. Die Mitarbeiter dort sahen offenbar an den Kontobewegungen sehr schnell, dass etwas dran ist an der Geschichte und sperrten das Konto so, dass kein Geldabfluss mehr möglich war.