Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben den Start ihrer Mars-Sonde "Al-Amal" (dt. "Hoffnung") verschoben. Wie die Nachrichtenagentur AFP meldet, seien die Wetterbedingungen am Startplatz in Tanegashima in Japan ungünstig. Die Rakete sollte ursprünglich am Dienstagabend um 22.51 Uhr mitteleuropäischer Zeit (Ortszeit Mittwoch, 5.51 Uhr) starten.