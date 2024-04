Die Studie stellt bisherige Annahmen über eine stark auf tierischem Eiweiß basierende Ernährung bei vorlandwirtschaftlichen Menschengruppen in Frage und wirft neue Fragen über die fehlende landwirtschaftliche Entwicklung in Nordafrika zu Beginn des Holozäns auf. Zineb Moubtahij, Erstautorin der Studie, erklärt: "Unsere Ergebnisse geben nicht nur Einblick in die Ernährungsgewohnheiten der Menschen vor der Einführung der Landwirtschaft, sondern zeigen auch die Komplexität menschlicher Subsistenzstrategien in verschiedenen Regionen. Das Verständnis dieser Muster ist entscheidend, um die Evolution des Menschen weiter zu entschlüsseln." Dies ist die erste Studie, in der die Ernährung früher Bevölkerungsgruppen in Afrika durch die Analyse von Zinkisotopen im Zahnschmelz bestimmt wurde. Nordafrika ist eine Schlüsselregion für die Erforschung der menschlichen Evolution und der Ausbreitung des modernen Menschen. Die neue Methode wird in Zukunft wertvolle Einblicke in menschliche Ernährungsmuster in der Vergangenheit und in die Anpassungsfähigkeit des Menschen an unterschiedliche Umgebungen liefern.