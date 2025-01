Die derzeit ältesten bekannten Dinosaurierfossilien stammen aus einer Zeit vor etwa 230 Millionen Jahren und wurden an Orten wie Brasilien, Argentinien und Simbabwe ausgegraben. Ein Forschungsteam vermutet jedoch, dass die Überreste der frühesten Dinosaurier im Amazonas und anderen äquatorialen Regionen Südamerikas und Afrikas weiterhin unentdeckt geblieben sind.

Sie begründen ihre These damit, dass die Unterschiede zwischen den bisher entdeckten Fossilien darauf hindeuten, dass sich die Dinosaurier bereits seit einiger Zeit entwickelt hatten. Das Team kam zu dem Schluss, dass die frühesten Dinosaurier wahrscheinlich in einer heißen Äquatorregion in den niedrigen Breiten im damaligen Superkontinent Gondwana entstanden sind - ein Gebiet, das heute den Amazonas, das Kongobecken und die Sahara umfasst.