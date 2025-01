Die Forscher betonen, dass eine Entdeckung wie im Fall von Bathynomus vaderi demonstriere, wie wenig wir bisher über große Teile der Meere und besonders die Tiefsee wüssten – besonders wenn man bedenkt, wie groß diese Tiere teilweise werden können. Die große Biodiversität am Meeresboden besser zu verstehen, sei auch gerade vor dem Hintergrund des aktuellen massiven Artensterbens wichtig. Denn so könnten in Zukunft hoffentlich eine nachhaltige Fischerei und ein schonender Abbau von Rohstoffen in diesen Regionen entwickelt werden.