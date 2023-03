Astronomie Näher als der Mond: Asteroid zieht heute an der Erde vorbei

Hauptinhalt

So groß und nah wie seit 2019 nicht mehr: Ein vor weniger als einem Monat entdeckter Asteroid zieht am Sonnabend (25.3.) ganz nah an der Erde vorbei. Selbst Hobby-Astronomen könnten ihn mit guten Teleskopen oder sogar einem Fernglas beobachten. Da das allerdings über dem Indischen Ozean geschieht, können wir auf einen Livestream im Internet ausweichen.