Das steckt hinter den Raumsonden Dart und Hera Der Name der Raumsonde steht für die Abkürzung Double Asteroid Redirection Test, was übersetzt so viel wie doppelter Asteroidenumlenkungstest heißt. Die Mission ist Teil des AIDA-Projektes, der Asteroiden-Einschlag- und Ablenkungs-Bewertung (Asteroid Impact and Deflection Assessment), das gemeinsam von der europäischen und amerikanischen Raumfahrtbehörde Esa und Nasa ins Leben gerufen wurde – auch das Deutsche Zentrum für Luft-und Raumfahrt DLR ist maßgeblich an der Mission beteiligt.



Die Mission besteht aus der Nasa-Raumsonde Dart und der Esa-Raumsonde Hera. Nachdem Dart erfolgreich auf den Asteroiden Dimorphos eingeschlagen ist, soll Hera ab 2024 zu dem Asteroiden aufbrechen und den Einschlagskrater genauer untersuchen. Die Ankunft an Didymos wird für 2027 erwartet. Mit der Mission wollen die Behörden herausfinden, ob sie erdnahe und gefährliche Asteroiden frühzeitig umlenken können, um dadurch möglicherweise einen zukünftigen verheerenden Asteroiden-Einschlag auf der Erde zu verhindern.