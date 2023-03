Entwicklung der Trümmerwolke durch die Kollision von DART mit Dimorphos: Der weiße Pfeil zeigt die Richtung der Sonne an. Der weiße Maßstab unten Mitte zeigt einen Abstand von 500 Kilometern an. Die beiden nur einen Kilometer voneinander entfernten Asteroiden sind auf diesem Bild nicht getrennt voneinander erkennbar. Die langen Streifen in den unteren Bildern sind Sterne, die durch die Rotation der Erde und die langen Belichtungszeiten zu Streifen gezogen werden. Bildrechte: European Southern Observatory (ESO)